Киев закупил газ по цене, выше чем коммерческое предложение "Нафтогаза"

“Цена газа, приобретенного КГГА на свободном рынке для решения оперативных проблем с обеспечением работы ТЭЦ выше не только стоимости газа для населения, утвержденной правительством, но и коммерческой стоимости газа, которую „Нафтогаз“ предлагает промышленным предприятиям. КГГА купила газ у „Укрнефтебурение“ по 10 200 грн за тыс. куб. м с НДС. При этом стоимость газа, по которой „Нафтогаз“ продает ресурс льготникам, составляет 5 930 грн за тыс. куб. м с НДС, а для коммерческих потребителей при условии предоплаты — 10 130 грн за тыс. куб. м с НДС”, — отметили в компании.

В “Нафтогазе” сообщили, что КГГА согласилась начать переговоры о мировом соглашении, основанном на тех же условиях, которые НАК предлагал еще в начале лета. В частности, речь идет о принятии “Киевтеплоэнерго” долгов “Киевэнерго” перед “Нафтогазом”.

Мировое соглашение позволит предприятию получать газ по льготной цене, что позволит восстановить обеспечения работы киевских объектов теплогенерации.

Напомним, закупленных КГГА объемов газа хватит, чтобы обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации временно, до того, как будет урегулирован вопрос о правопреемстве по накопленным долгам за льготный газ.