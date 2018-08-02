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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16520 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119030 просмотра

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8 марта, 10:25 • 126909 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166279 просмотра

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Киев закупил газ по цене, выше чем коммерческое предложение "Нафтогаза"

Киев закупил газ по цене, выше чем коммерческое предложение "Нафтогаза"

Киев  •  УНН

 • 12443 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. КГГА купила газ у “Укрнефтебурение” по 10 200 грн за тыс. куб. м с НДС. Эта цена выше, чем стоимость газа для льготников и даже для промышленных потребителей, которую предлагает “Нафтогаз”, передает УНН со ссылкой на сообщение “Нафтогаза”.

“Цена газа, приобретенного КГГА на свободном рынке для решения оперативных проблем с обеспечением работы ТЭЦ выше не только стоимости газа для населения, утвержденной правительством, но и коммерческой стоимости газа, которую „Нафтогаз“ предлагает промышленным предприятиям. КГГА купила газ у „Укрнефтебурение“ по 10 200 грн за тыс. куб. м с НДС. При этом стоимость газа, по которой „Нафтогаз“ продает ресурс льготникам, составляет 5 930 грн за тыс. куб. м с НДС, а для коммерческих потребителей при условии предоплаты — 10 130 грн за тыс. куб. м с НДС”, — отметили в компании.

В “Нафтогазе” сообщили, что КГГА согласилась начать переговоры о мировом соглашении, основанном на тех же условиях, которые НАК предлагал еще в начале лета. В частности, речь идет о принятии “Киевтеплоэнерго” долгов “Киевэнерго” перед “Нафтогазом”.

Мировое соглашение позволит предприятию получать газ по льготной цене, что позволит восстановить обеспечения работы киевских объектов теплогенерации.

Напомним, закупленных КГГА объемов газа хватит, чтобы обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации временно, до того, как будет урегулирован вопрос о правопреемстве по накопленным долгам за льготный газ.

Украинские Национальные Новости

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