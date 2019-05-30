В киевском суде напали на подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В помещении Шевченковского райсуда Киева перед началом заседания совершено нападение на подозреваемого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня в помещении Шевченковского районного суда Киева, перед началом очередного судебного заседания в одном из уголовных производств, рассматриваемых судом, совершено нападение на подозреваемого", - говорится в сообщении.
По данным суда, инцидент произошел после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания, непосредственно перед его началом.
"Свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать во время судебного заседания, вступили в спор с подозреваемым. После чего один из граждан совершил нападение на последнего, розпилив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый, неизвестное вещество", - прокомментировали в суде.
О происшествии сообщили правоохранительным органам, которые выясняют подробности содеянного.
Напомним, осужденный за убийство мужчина сбежал из зала суда, пока судьи находились в совещательной комнате.