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В киевском суде напали на подозреваемого

В киевском суде напали на подозреваемого

Киев  •  УНН

 • 14697 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В помещении Шевченковского райсуда Киева перед началом заседания совершено нападение на подозреваемого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня в помещении Шевченковского районного суда Киева, перед началом очередного судебного заседания в одном из уголовных производств, рассматриваемых судом, совершено нападение на подозреваемого", - говорится в сообщении.

По данным суда, инцидент произошел после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания, непосредственно перед его началом.

"Свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать во время судебного заседания, вступили в спор с подозреваемым. После чего один из граждан совершил нападение на последнего, розпилив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый, неизвестное вещество", - прокомментировали в суде.

О происшествии сообщили правоохранительным органам, которые выясняют подробности содеянного.

Напомним, осужденный за убийство мужчина сбежал из зала суда, пока судьи находились в совещательной комнате.

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