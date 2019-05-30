У київському суді напали на підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У приміщенні Шевченківського райсуду Києва перед початком засідання вчинено напад на підозрюваного. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.
"Сьогодні у приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва, перед початком чергового судового засідання в одному із кримінальних проваджень, що розглядаються судом, вчинено напад на підозрюваного", - йдеться в повідомленні.
За даними суду, інцидент стався після того, як підозрюваного доставили до залу судового засідання, безпосередньо перед його початком.
"Вільні слухачі, які виявили бажання бути присутніми під час судового засідання, вступили у суперечку з підозрюваним. Після чого один із громадян вчинив напад на останнього, розпиливши в окреме приміщення, в якому перебував підозрюваний, невідому речовину", - прокоментували в суді.
Про подію повідомили правоохоронним органам, які з'ясовують подробиці вчиненого.
Нагадаємо, засуджений за вбивство чоловік втік із зали суду, поки судді перебували в нарадчій кімнаті.