В Киевском патриархате предостерегли от попыток поставить автокефальную УПЦ под контроль РПЦ

"В то время как одна часть Московского Патриархата, более приближенная к официозу, заявляет о необходимости "жесткой реакции" на решение Константинополя, до заявлений об "анафеме" для Вселенского Патриарха, - другая часть (как протодиакон Андрей Кураев, например) пытается найти такую ​​интерпретацию этих решений, которая была бы менее болезненной в целом для московских интересов. А интересы эти заключаются в том, чтобы когда уже невозможно остановить Томос об автокефалии УПЦ, то хотя бы в перспективе поставить эту автокефальную УПЦ в фарватер РПЦ", - подчеркнул Зоря.

Поэтому, по его словам, если появляются подобные заявления, то не нужно забывать, что их делают представители русской церкви. Также, отметил он, не следует забывать, что еще недавно эти комментаторы отрицали возможность отмены анафем для Филарета и Макария и предоставления Томоса об автокефалии УПЦ.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.