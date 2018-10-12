У Київському патріархаті застерегли від спроб поставити автокефальну УПЦ під контроль РПЦ

“У той час як одна частина Московського Патріархату, більш наближена до офіціозу, заявляє про необхідність "жорсткої реакції" на рішення Константинополя, аж до заяв про "анафему" для Вселенського Патріарха, — інша частина (як от протодиякон Андрій Кураєв, наприклад) намагається знайти таку інтерпретацію цих рішень, яка була б найменш болісною в цілому для московських інтересів. А інтереси ці полягають в тому, щоби коли вже не можливо зупинити Томос про автокефалію УПЦ, то хоча б у переспективі поставити цю автокефальну УПЦ в фарватер РПЦ”, — наголосив Зоря.

Тому, за його словами, якщо з’являються подібні заяви, то не потрібно забувати, що їх заявляють представники російської церкви. Також, зауважив він, не слід забувати, що ще недавно ці коментатори заперечували можливість скасування анафем для Філарета та Макарія й надання Томосу про автокефалію УПЦ.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.