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В Киевском метро установят часы, которые будут показывать время до прибытия поезда

Киев • УНН

 • 18652 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2021 году в Киевском метро на станциях планируют установить часы, которые будут показывать время до прибытия поезда. Сегодня такие часы заработали на станции метро "Контрактовая площадь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киевском метро установят часы, которые будут показывать время до прибытия поезда

"Сегодня на станции метро "Контрактовая площадь" заработали часы, показывающие время до прибытия поезда... Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, отображается с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о желании получить такую услугу заявили более 10 тыс. киевлян, которые подписали соответствующую петицию.

"В сотрудничестве с киевским метрополитеном проект реализовало ООО "Транс-Медиа". Интегрированный компанией программно-аппаратный комплекс в реальном времени осуществляет расчет расстояния и показывает отсчет... Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться. Разработку и запуск системы реализовали без привлечения средств бюджета и метрополитена", - указано в сообщении.

Напомним, в КГГА напомнили, как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь.

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