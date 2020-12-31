У Київському метро встановлять годинники, що показуватимуть час до прибуття поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2021 році у Київському метро на станціях планують встановити годинники, що показуватимуть час до прибуття поїзда. Сьогодні такий годинник запрацював на станції метро “Контрактова площа”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Сьогодні на станції метро “Контрактова площа” запрацював годинник, що показує час до прибуття поїзда… Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображається із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про бажання отримати таку послугу заявили понад 10 тис. киян, що підписали відповідну петицію.
“У співпраці з київським метрополітеном проект реалізувало ТОВ "Транс-Медіа". Інтегрований компанією програмно-апаратний комплекс у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує відлік… Система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться. Розробку та запуск системи реалізували без залучення коштів бюджету та метрополітену”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у КМДА нагадали, як працюватиме транспорт у Києві у новорічну ніч.