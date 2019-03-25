В Киевской области осужденных безосновательно поместили в дисциплинарный изолятор
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Осужденных двух колоний в Киевской области безосновательно поместили в дисциплинарный изолятор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"По результатам внезапных проверок прокурорами отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и другим мерам принудительного характера прокуратуры области выявлены факты безосновательного привлечения осужденных к ответственности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, администрацией Белоцерковской исправительной колонии № 35 безосновательно привлечены 3 осужденных к ответственности в виде помещения в дисциплинарный изолятор.
Такие же нарушения обнаружили и в Бориспольской исправительной колонии № 119. По данным ведомства, ее руководство приняло безосновательное решение о содержании осужденного в дисциплинарном изоляторе сроком на 10 суток.
Прокуратура отреагировала на эти нарушения, и осужденных освободили из изоляторов. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц колонии к дисциплинарной ответственности.
Как сообщал УНН, в Одесской области подсудимый напал на работника СИЗО.