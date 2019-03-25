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У Київській області засуджених безпідставно помістили у дисциплінарний ізолятор

Київ • УНН

 • 10941 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Засуджених двох колоній у Київській області безпідставно помістили у дисциплінарний ізолятор. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

У Київській області засуджених безпідставно помістили у дисциплінарний ізолятор

"За результатами раптових перевірок прокурорами відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області виявлено факти безпідставного притягнення засуджених до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, адміністрацією Білоцерківської виправної колонії № 35 безпідставно притягнуто 3 засуджених до відповідальності у вигляді поміщення в дисциплінарний ізолятор.

Такі самі порушення виявили і в Бориспільській виправній колонії № 119. За даними відомства, її керівництво ухвалило безпідставне рішення про утримання засудженого в дисциплінарному ізоляторі строком на 10 діб.

Прокуратура відреагувала на ці порушення, і засуджених звільнили з ізоляторів. Наразі вирішується питання щодо притягнення винних посадовців колонії до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляв УНН, в Одеській області підсудний напав на працівника СІЗО.

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