У Київській області засуджених безпідставно помістили у дисциплінарний ізолятор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Засуджених двох колоній у Київській області безпідставно помістили у дисциплінарний ізолятор. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"За результатами раптових перевірок прокурорами відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області виявлено факти безпідставного притягнення засуджених до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, адміністрацією Білоцерківської виправної колонії № 35 безпідставно притягнуто 3 засуджених до відповідальності у вигляді поміщення в дисциплінарний ізолятор.
Такі самі порушення виявили і в Бориспільській виправній колонії № 119. За даними відомства, її керівництво ухвалило безпідставне рішення про утримання засудженого в дисциплінарному ізоляторі строком на 10 діб.
Прокуратура відреагувала на ці порушення, і засуджених звільнили з ізоляторів. Наразі вирішується питання щодо притягнення винних посадовців колонії до дисциплінарної відповідальності.
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