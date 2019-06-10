В Киевской области ищут двух пропавших несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области пропали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Так в Фастовском районе области парень, 2006 года года рождения, ушел из дома 8 июня и до сих пор не вернулся. Ранее парень не исчезал.
Кроме того, в Богуславской районе исчез 17-летний воспитанник реабилитационного центра. Подросток самовольно покинул территорию учреждения 8 июне и не вернулся.
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В обоих случаях возбуждены уголовные производства, начато расследование. Проводятся мероприятия по установлению мест пребывания пропавших.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской исчезло трое подростков.