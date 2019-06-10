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У Київській області шукають двох зниклих неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області зникли двоє неповнолітніх. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Так у Фастівському районі області хлопець, 2006 року народження, пішов з дому 8 червня та досі не повернувся. Раніше хлопець не зникав.

Крім того, у Богуславському районі зник 17-річний вихованець реабілітаційного центру. Підліток самовільно залишив територію закладу 8 червня та не повернувся.

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В обох випадках відкриті кримінальні провадження, розпочато розслідування. Проводяться заходи зі встановлення місць перебування зниклих.

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині зникло троє підлітків

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