В Киевской области отец систематически насиловал собственную дочь: ему грозит до 15 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В одном из сел Броварского района Киевской области правоохранители сообщили о подозрении отцу, который более года систематически насиловал 13-летнюю дочь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, информирует УНН со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.
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"В одном из сел Броварского района 39-летний отец более года неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки", - сообщил глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.
Детали
Отмечается, что в полицию обратились представители службы по делам детей, которые сообщили о систематическом изнасиловании малолетнего ребенка. Отца, которого подозревают в преступлении, поместили в изолятор временного содержания.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по факту изнасилования малолетнего лица. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
Прокуратура Днепропетровской области сообщила, что мужчина, который ранее имел проблемы с законом, изнасиловал 12-летнюю девочку. Подозреваемого отправили под стражу.