У Київській області батько систематично ґвалтував власну доньку: йому загрожує до 15 років за ґратами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У одному із сіл Броварського району Київської області правоохоронці повідомили про підозру батьку, який понад рік систематично ґвалтував 13-річну доньку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, інформує УНН з посиланням на Facebook поліції Київської області.
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"В одному із сіл Броварського району 39-річний батько понад рік неодноразово вчиняв сексуальне насильство відносно 13-річної дівчинки", - повідомив очільник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.
Деталі
Зазначається, що до поліції звернулися представники служби у справах дітей, які повідомили про систематичне ґвалтування малолітньої дитини. Батька, якого підозрюють у злочині, помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактом зґвалтування малолітньої особи. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
Прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що чоловік, який раніше мав проблеми із законом, згвалтував 12-річну дівчинку. Підозрюваного відправили під варту.