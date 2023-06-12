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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Зґвалтування 12-річної дівчинки на Дніпропетровщині: підозрюваного відправили під варту

Київ • УНН

 • 1163603 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. На Дніпропетровщині чоловік, який раніше мав проблеми із законом, згвалтував 12-річну дівчинку. Як повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області, підозрюваного відправили під варту, передає УНН.

Зґвалтування 12-річної дівчинки на Дніпропетровщині: підозрюваного відправили під варту

Деталі

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на однієї із вулиць міста, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Наразі вказане домоволодіння винаймала інша родина з дітьми.

Пересвідчившись у відсутності дорослих, чоловік схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. У той час молодший хлопчик вибіг на подвір’я та сховався.

Зловмисник, застосувавши силу, зґвалтував дівчинку.

Сусіди, почувши крик дитини, викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину.

Додамо

За даними прокуратури, підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою.

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