Изнасилование 12-летней девочки на Днепропетровщине: подозреваемого отправили под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На Днепропетровщине мужчина, который ранее имел проблемы с законом, изнасиловал 12-летнюю девочку. Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, подозреваемого отправили под стражу, передает УНН.
Детали
По данным следствия, подозреваемый, находясь на одной из улиц города, зашел в дом, где когда-то жил его знакомый. Сейчас указанное домовладение снимала другая семья с детьми.
Убедившись в отсутствии взрослых, мужчина схватил 12-летнюю девочку и затащил в другую комнату. В то время младший мальчик выбежал во двор и спрятался.
Злоумышленник, применив силу, изнасиловал девочку.
Соседи, услышав крик ребенка, вызвали полицию и прибежали на место совершения преступления.
Добавим
По данным прокуратуры, подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас ему избрана безальтернативная мера пресечения содержание под стражей.
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