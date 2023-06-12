Изнасилование 12-летней девочки на Днепропетровщине: подозреваемого отправили под стражу

Детали

По данным следствия, подозреваемый, находясь на одной из улиц города, зашел в дом, где когда-то жил его знакомый. Сейчас указанное домовладение снимала другая семья с детьми.

Убедившись в отсутствии взрослых, мужчина схватил 12-летнюю девочку и затащил в другую комнату. В то время младший мальчик выбежал во двор и спрятался.

Злоумышленник, применив силу, изнасиловал девочку.

Соседи, услышав крик ребенка, вызвали полицию и прибежали на место совершения преступления.

Добавим

По данным прокуратуры, подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему избрана безальтернативная мера пресечения содержание под стражей.

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