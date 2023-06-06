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Справа про сексуальне насильство на Закарпатті: у апеляційному суді почали розгляд оскарження вироку

Київ • УНН

 • 300667 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У Закарпатському апеляційному суді відбулося перше засідання в межах оскарження вироку щодо сексуального насильства над неповнолітньою. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Офісу генерального прокурора України у Telegram.

Справа про сексуальне насильство на Закарпатті: у апеляційному суді почали розгляд оскарження вироку

Цитата

"У Закарпатському апеляційному суді відбулося перше засідання в межах розгляду апеляційних скарг на вирок Воловецького районного суду від 16 березня 2023 року щодо сексуального насильства над неповнолітньою. Від органів прокуратури забезпечення публічного обвинувачення здійснюватимуть представники Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Офіс генпрокурора нагадав, що Закарпатська обласна прокуратура подавала клопотання щодо застосування до трьох обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд у його задоволенні відмовив. Зазначається, що 6 червня суд розглянув клопотання учасників процесу та прийняв рішення про відкладення судового засідання у зв’язку з тим, що адвокат одного з обвинувачених подав клопотання про перенесення розгляду через хворобу.

Наступне засідання призначили на серпень, інформують в ОГП.

Раніше

У березні 2023 року троє підлітків постали перед судом за сексуальне насильство над 14-річною односельчанкою.

Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-й статті (зґвалтування).

Представник регіонального представництва Офісу Омбудсмана побував у селі, де відбувся інцидент.

28 березня прокуратура подала апеляційну скаргу на вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої на Закарпатті.

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