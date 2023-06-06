Дело о сексуальном насилии на Закарпатье: в апелляционном суде начали рассмотрение обжалования приговора

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"В Закарпатском апелляционном суде состоялось первое заседание в рамках рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Воловецкого районного суда от 16 марта 2023 года по сексуальному насилию над несовершеннолетней. От органов прокуратуры обеспечение публичного обвинения будут осуществлять представители Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Детали

Офис генпрокурора напомнил, что Закарпатская областная прокуратура подавала ходатайство о применении к трем обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд в его удовлетворении отказал. Отмечается, что 6 июня суд рассмотрел ходатайство участников процесса и принял решение об отложении судебного заседания в связи с тем, что адвокат одного из обвиняемых подал ходатайство о переносе рассмотрения из-за болезни.

Следующее заседание назначили на август, информируют в ОГП.

Ранее

В марте 2023 года трое подростков предстали перед судом за сексуальное насилие над 14-летней односельчанкой.

Сначала судья Воловецкого районного суда присудила ребятам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года. Суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статье (изнасилование).

Представитель регионального представительства Офиса Омбудсмана побывал в селе, где произошел инцидент.

28 марта прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор суда о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней на Закарпатье.