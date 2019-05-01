В Киевской области автомобиль врезался в остановку, среди травмированных 2-летний ребенок

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107971 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111947 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114639 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115472 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144280 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115513 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140337 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130394 просмотра

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В Киевской области автомобиль врезался в остановку, среди травмированных 2-летний ребенок

В Киевской области автомобиль врезался в остановку, среди травмированных 2-летний ребенок

Киев  •  УНН

 • 11360 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Вчера, 30 апреля, на 28 км трассы "Киев-Одесса" водитель легковушки превысил скорость и врезался в остановку общественного транспорта. Среди травмированных 2-летний ребенок. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера около 9 часов утра экипаж белоцерковских патрульных получил вызов о ДТП. Происшествие случилось на 28 км автодороги "Киев-Одесса" в направлении столицы. 37-летний водитель Mitsubishi Galant не учел дорожной ситуации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением совершил наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмированы люди, изуродованное авто и разрушено сооружение.

Среди травмированных пассажиров находилась 2-летний ребенок. Все доставлены в больницу.

Напомним, во Львове водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом.

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