В Киевской области автомобиль врезался в остановку, среди травмированных 2-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Вчера, 30 апреля, на 28 км трассы "Киев-Одесса" водитель легковушки превысил скорость и врезался в остановку общественного транспорта. Среди травмированных 2-летний ребенок. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера около 9 часов утра экипаж белоцерковских патрульных получил вызов о ДТП. Происшествие случилось на 28 км автодороги "Киев-Одесса" в направлении столицы. 37-летний водитель Mitsubishi Galant не учел дорожной ситуации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением совершил наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмированы люди, изуродованное авто и разрушено сооружение.
Среди травмированных пассажиров находилась 2-летний ребенок. Все доставлены в больницу.
Напомним, во Львове водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом.