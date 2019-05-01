У Львові автомобіль зіткнувся з рекламним щитом, водія госпіталізовано

КИЇВ. 1 травня. УНН. Вчора, 30 квітня, у Львові на вул. Пасічна, 43 водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з рекламним щитом. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.