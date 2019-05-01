У Львові автомобіль зіткнувся з рекламним щитом, водія госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Вчора, 30 квітня, у Львові на вул. Пасічна, 43 водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з рекламним щитом. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В м. Львові на вул. Пасічна, 43 водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з рекламним щитом. Від удару конструкція рекламного щита впала на автомобіль”, — йдеться у повідомленні
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню водія.
Встановлено, що водій громадянин Польщі, 1979 року народження. З травмами різного степеня важкості його госпіталізовано до лікарні.
На місці події були залучені 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у місті Дніпро легковий автомобіль влетів у дерево, внаслідок чого загинув водій.