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У Львові автомобіль зіткнувся з рекламним щитом, водія госпіталізовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Вчора, 30 квітня, у Львові на вул. Пасічна, 43 водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з рекламним щитом. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“В м. Львові на вул. Пасічна, 43 водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з рекламним щитом. Від удару конструкція рекламного щита впала на автомобіль”, — йдеться у повідомленні

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню водія.

Встановлено, що водій громадянин Польщі, 1979 року народження. З травмами різного степеня важкості його госпіталізовано до лікарні.

На місці події були залучені 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у місті Дніпро легковий автомобіль влетів у дерево, внаслідок чого загинув водій.

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