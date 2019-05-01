Во Львове автомобиль столкнулся с рекламным щитом, водитель госпитализирован
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Вчера, 30 апреля, во Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Львовской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В г. Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. От удара конструкция рекламного щита упала на автомобиль", - говорится в сообщении
Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию водителя.
Установлено, что водитель гражданин Польши, 1979 года рождения. С травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.
На месте происшествия были привлечены 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в городе Днепр легковой автомобиль влетел в дерево, в результате чего погиб водитель.