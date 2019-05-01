У Київській області авто врізалося у зупинку, серед травмованих 2-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Вчора, 30 квітня, на 28 км траси “Київ-Одеса” водій легковика перевищив швидкість і врізався у зупинку громадського транспорту. Серед травмованих 2-річна дитина. Про це повідомляє патрульна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вчора близько 9—ї години ранку екіпаж білоцерківських патрульних отримав виклик про ДТП. Подія трапилася на 28 км автодороги „Київ-Одеса“ в напрямку столиці. 37-річний водій Mitsubishi Galant не врахував дорожньою ситуацію, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту”, — йдеться у повідомленні.
В результаті ДТП травмовані люди, понівечене авто та зруйнована споруда.
Серед травмованих пасажирів перебувала 2-річна дитина. Всі доставлені до лікарні.
Нагадаємо, у Львові на вул. Пасічна, 43 водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з рекламним щитом.