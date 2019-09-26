В Киевпастрансе рассказали условия, при которых кондукторы троллейбусов могут получить новую работу

"Контролеры-кассиры (кондукторы - ред.), которые пожелали освоить новую должность контролера пассажирского транспорта в КП "Киевпастранс", в обязательном порядке проходят профессиональную переквалификацию и переподготовку, во время которой овладеют такими дисциплинами как этика, конфликтология, психология, украинская деловая речь и основы правовых знаний, чтобы соответствовать высокому профессиональному уровню компании и безупречно выполнять свои должностные инструкции в контексте новой должности", - сообщили на предприятии.

Контроллеры пассажирского транспорта не будут закреплены за определенным транспортным средством и не будут знать, на каком маршруте им придется работать полный день.

"Ротация контролеров на маршрутах происходит ежедневно в зависимости от количества пассажиропотока и динамики курсирования транспорта в отдельных районах города Киева", - сообщили на предприятии.

Напомним, с 1 ноября оплачивать проезд в общественном транспорте в Киеве уже можно будет с помощью Kyiv Smart Card - единого электронного билета.