В "Киевгорстрое" считают ночной обстрел проявлением нечестной конкурентной борьбы

"Сегодня ночью была совершена попытка дестабилизации работы центрального отдела продаж Холдинговой компании "Киевгорстрой". По данным полиции, был произведен выстрел из ручного противотанкового гранатомета. "Киевгорстрой" расценивает данный инцидент как проявление нечестной конкурентной борьбы", - отметили в компании.

Указано, что На сегодняшний день Холдинговая компания является лидером строительной отрасли Украины, который ежегодно выплачивает миллионные налоги в бюджет города и стабильно - дивиденды акционерам.

"Попытки дестабилизировать "Киевгорстрой" напрямую связаны с желанием нарушить работу Холдинга, превратив его в заурядную строительную организацию. Правление компании уверяет, что сделает все возможное, дабы стабильность и развитие старейшего украинского застройщика не пострадали. Сейчас Холдинговая компания обратилась к уполномоченным компетентным органам с просьбой дать объективную правовую оценку произошедшего. Дело находится на контроле у столичной полиции", - добавили в компании.

В "Киевгорстрое" подчеркнули, что работа предприятия осуществляется в обычном режиме.

"Уверяем инвесторов, событие никак не повлияет на выполнение компанией своих обязательств", - резюмировали в компании.

Напомним, в ночь на 13 апреля здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета. В полиции заявили, что у них есть видео момента выстрела.