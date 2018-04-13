У "Київміськбуді" вважають нічний обстріл проявом нечесної конкурентної боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Холдингова компанія "Київміськбуд" оприлюднила офіційну позицію щодо нічного інциденту поблизу будівлі центрального відділу продажів компанії, передає УНН.
"Сьогодні вночі була здійснена спроба дестабілізації роботи центрального відділу продажів Холдингової компанії "Київміськбуд", За даними поліції, був зроблений постріл з ручного протитанкового гранатомета. "Київміськбуд" розцінює даний інцидент як прояв нечесної конкурентної боротьби", - зазначили у компанії.
Вказано, що на сьогоднішній день Холдингова компанія є лідером будівельної галузі України, який щорічно виплачує мільйонні податки в бюджет міста і стабільно - дивіденди акціонерам.
"Спроби дестабілізувати "Київміськбуд" безпосередньо пов’язані з бажанням порушити роботу Холдингу, перетворивши його в пересічну будівельну організацію. Правління компанії запевняє, що зробить все можливе, щоб стабільність і розвиток найстарішого українського забудовника не постраждали. Наразі Холдингова компанія звернулась до компетентних органів з проханням дати об’єктивну правову оцінку події. Зараз справа знаходиться на контролі у столичної поліції", - додали у компанії.
У "Київміськбуді" наголосили, що робота підприємства здійснюється у звичайному режимі.
"Запевняємо інвесторів, що подія жодним чином не вплине на виконання компанією своїх зобов’язань", - резюмували у компанії.
Нагадаємо, в ніч на 13 квітня будівлю "Київміськбуду" обстріляли з гранатомету. У поліції заявили, що мають відео моменту пострілу.