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В Киеве валютные мошенники забрали у мужчины почти миллион гривен: схема

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Национальная полиция разоблачила преступную группу мошенников-валютчиков, которые под видом обмена валюты злоумышленники мошенническим путем завладевали средствами граждан. Подозреваемые тщательно готовили к каждой операции, проводили “разведку” и меняли внешность, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, злоумышленники на протяжении 2021-2022 годов размещали объявления на специализированных сайтах и ​​социальных сетях по купле-продаже иностранной валюты по курсу ниже рыночной. Таким образом, мужчины обустраивали фиктивные пункты обмена валют, чтобы войти в доверие к избранной жертве, злоумышленники совершали настоящую куплю-продажу валют примерно до 2 000 долларов, чтобы впоследствии выманить у потерпевшего большую сумму.

Так, 15 июня злоумышленники запланировали в Тернополе крупную “валютную операцию” с потенциальным потерпевшим. Для реализации этого преступления злоумышленники выехали в Ровно, где арендовали квартиру на несколько дней. Предварительно подозреваемые несколько раз проводили с потерпевшим сделки по обмену валюты на незначительные суммы. Через несколько дней потерпевший обратился с просьбой обменять 900 тысяч гривен на доллары.

Цитата

“Тщательно подготовившись, используя парики, очки и даже медицинский халат, злоумышленники изменили внешность и договорились с потерпевшим о встрече вблизи одного из учреждений здравоохранения. Во время встречи один из подозреваемых взял у потерпевшего денежные средства в гривне, а дал настоящую валюту. При этом намеренно недодал несколько купюр. После того, как потерпевший обнаружил недостачу, злоумышленник взялся, якобы, перечислять доллары, а сам незаметно заменил их на бумагу вместе с фальшивыми долларами — и добавил к ней обнаруженную недостачу. После этого злоумышленники быстро зашли к подъезду, заблокировав за собой вход палкой, и вышли с другой стороны”, — говорится в сообщении.

В ходе проведения контроля злоумышленники были задержаны следователями. В автомобилях злоумышленников проведены обыски, полиция нашла вещественные доказательства, в том числе 902 тысячи гривен, почти 26 тысяч долларов, блокноты с записями, патроны, флеш-носители и т.д. Также у пострадавшего изъяты фальшивые доллары.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога — по 744 тысячи гривен.

Напомним

Киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 человек, которые причастны к онлайн-мошенничеству. Во время войны злоумышленники постоянно спекулируют на теме финансовой помощи украинцам, пострадавшим от действий России. Или просят средства якобы на помощь Вооруженным Силам или пострадавшим от войны землякам или же для получения такой помощи выманивают данные карт, с которых потом снимают все деньги.

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