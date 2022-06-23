У Київі валютні шахраї забрали в чоловіка майже мільйон гривень: схема

Деталі

За попередньою інформацією, зловмисники упродовж 2021-2022 років розміщували оголошення на спеціалізованих сайтах та соціальних мережах щодо купівлі-продажу іноземної валюти за курсом, нижчим від ринкової. Таким чином, чоловіки облаштовували фіктивні пункти обміну валют, щоб увійти в довіру до обраної жертви, зловмисники здійснювали справжні купівлю-продаж валют приблизно до 2 000 доларів, щоб згодом виманити у потерпілого більшу суму.

Так, 15 червня зловмисники запланували у Тернополі крупну “валютну операцію” з потенційним потерпілим. Для реалізації цього злочину зловмисники виїхали до Рівного, де на кілька днів орендували квартиру. Попередньо підозрювані кілька разів проводили з потерпілим операції з обміну валюти на незначні суми. За кілька днів потерпілий звернувся з проханням обміняти 900 тисяч гривень на долари.

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"Ретельно підготувавшись, використовуючи перуки, окуляри та навіть медичний халат, зловмисники змінили зовнішність та домовилися з потерпілим про зустріч поблизу одного із закладів охорони здоров’я. Під час зустрічі один із підозрюваних взяв у потерпілого грошові кошти у гривні, а натомість дав справжню валюту. При цьому навмисно недодав кілька купюр. Після того, як потерпілий виявив недостачу, зловмисник взявся, нібито, перераховувати долари, а сам непомітно замінив їх на папір разом із фальшивими доларами — і додав до неї виявлену недостачу. Після цього зловмисники швидко зайшли до під’їзду, заблокувавши за собою вхід палицею, та вийшли з іншого боку“,- ідеться в повідомленні.

В ході проведення контролю зловмисники були затримані слідчими. В автомобілях зловмисників проведено обшуки, поліція знайшла речові докази, зокрема 902 тисячі гривень, майже 26 тисяч доларів, блокноти із записами, набої, флеш-носії тощо. Також у потерпілого вилучено фальшиві долари.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави — по 744 тисячі гривень.

Нагадаємо

Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства. Під час війни зловмисники постійно спекулюють на темі фінансової допомоги українцям, які постраждали від дій рф. Або просять кошти нібито на допомогу Збройним Силам чи землякам, які постраждали від війни, або ж для “отримання” такої допомоги виманюють дані карток, з яких потім знімають всі гроші.