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Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 онлайн-шахраїв

Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 онлайн-шахраїв

Київ • УНН

 • 143309 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, передає УНН.

Цитата

“Під час війни зловмисники постійно спекулюють на темі фінансової допомоги українцям, які постраждали від дій рф. Або просять кошти нібито на допомогу Збройним Силам чи землякам, які постраждали від війни, або ж для „отримання“ такої допомоги виманюють дані карток, з яких потім знімають всі гроші. Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, причетних до онлайн-шахрайства”, — ідеться у повідомленні.

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