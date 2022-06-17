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Киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 онлайн-мошенников

Киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 онлайн-мошенников

Киев • УНН

 • 143304 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 человек, причастных к онлайн-мошенничеству. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.

Цитата

“Во время войны злоумышленники постоянно спекулируют на теме финансовой помощи украинцам, пострадавшим от действий рф. Либо просят средства якобы на помощь Вооруженным Силам или землякам, пострадавшим от войны, либо же для „получения“ такой помощи выманивают данные карт, с которых потом снимают все деньги. Киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 человек, причастных к онлайн-мошенничеству”, — говорится в сообщении.

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