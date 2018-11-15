В Киеве появятся скверы Кузьмы и Немцова

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106124 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112497 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149789 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144445 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136452 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128237 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171130 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118088 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141647 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Киеве появятся скверы Кузьмы и Немцова

В Киеве появятся скверы Кузьмы и Немцова

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о наименовании сквера на улице Василия Порика, 7-9 на массиве Виноградарь именем певца Кузьмы Скрябина. Кроме того, сегодня депутаты поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Такое название сквера, который сейчас безымянный, было предложено жителями массива Виноградарь, проживающими в пределах пешеходной доступности, которые собрали в его поддержку более 2000 подписей.

Сейчас в сквере завершается последний этап капитального ремонта - устройство полива, наружного освещения и пешеходных дорожек вокруг.

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Кроме того, сегодня депутаты поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как сообщал УНН, Немцов погиб 27 февраля 2015 в центре Москвы напротив Кремля от пяти пуль в спину.

Как известно, 2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.

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