В Киеве появятся скверы Кузьмы и Немцова

Такое название сквера, который сейчас безымянный, было предложено жителями массива Виноградарь, проживающими в пределах пешеходной доступности, которые собрали в его поддержку более 2000 подписей.

Сейчас в сквере завершается последний этап капитального ремонта - устройство полива, наружного освещения и пешеходных дорожек вокруг.



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Кроме того, сегодня депутаты поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова.



Как сообщал УНН, Немцов погиб 27 февраля 2015 в центре Москвы напротив Кремля от пяти пуль в спину.



Как известно, 2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.