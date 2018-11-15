В Киеве появятся скверы Кузьмы и Немцова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о наименовании сквера на улице Василия Порика, 7-9 на массиве Виноградарь именем певца Кузьмы Скрябина. Кроме того, сегодня депутаты поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Такое название сквера, который сейчас безымянный, было предложено жителями массива Виноградарь, проживающими в пределах пешеходной доступности, которые собрали в его поддержку более 2000 подписей.
Сейчас в сквере завершается последний этап капитального ремонта - устройство полива, наружного освещения и пешеходных дорожек вокруг.
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Кроме того, сегодня депутаты поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Как сообщал УНН, Немцов погиб 27 февраля 2015 в центре Москвы напротив Кремля от пяти пуль в спину.
Как известно, 2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.