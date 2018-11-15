У Києві з'являться сквери Кузьми та Нємцова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про найменування скверу на вулиці Василя Порика, 7-9 на масиві Виноградар іменем співака Кузьми Скрябіна. Окрім того, сьогодні депутати підтримали рішення щодо найменування скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київради.
Така назва скверу, який наразі безіменний, була запропонована мешканцями масиву Виноградар, які проживають у межах пішохідної доступності, які зібрали на її підтримку понад 2 тисячі підписів.
Наразі у сквері завершується останній етап капітального ремонту – влаштування поливу, зовнішнього освітлення та пішохідних доріжок довкола.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко хоче перейменувати одну з вулиць столиці на честь Маккейна
Окрім того, сьогодні депутати підтримали рішення щодо найменування скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова.
Як повідомляв УНН, Б.Нємцов загинув 27 лютого 2015 року у центрі Москви навпроти Кремля від п’яти куль у спину.
Як відомо, 2 лютого 2015 року, на 86 км траси Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.