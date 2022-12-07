В Киеве появятся двухэтажные автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Немецкая компания Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) подарила Киеву четыре двухэтажных автобуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
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"BVG передает Киеву четыре бывших в употреблении двухэтажных автобуса", – говорится в сообщении.
Детали
По словам операционного директора BVG Рольфа Эрфурта, подаренные автобусы ездили по Берлину 12 лет. Перед отправкой в Украину их проверили в мастерских компании.
Напомним
С октября в автобусах Киева можно оплатить проезд банковской картой.