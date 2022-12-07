В Киеве появятся двухэтажные автобусы

Цитата

"BVG передает Киеву четыре бывших в употреблении двухэтажных автобуса", – говорится в сообщении.

Детали

По словам операционного директора BVG Рольфа Эрфурта, подаренные автобусы ездили по Берлину 12 лет. Перед отправкой в Украину их проверили в мастерских компании.

Напомним

С октября в автобусах Киева можно оплатить проезд банковской картой.