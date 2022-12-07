У Києві з’являться двоповерхові автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Німецька компанія Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) подарувала Києву чотири двоповерхові автобуси. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт компанії.
Цитата
"BVG передає Києву чотири вживані двоповерхові автобуси", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, подаровані автобуси їздили Берліном 12 років. Перед відправленням в Україну їх перевірили у майстернях компанії.
Нагадаємо
З жовтня в автобусах Києва можна оплатити проїзд банківською карткою.