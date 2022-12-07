У Києві з’являться двоповерхові автобуси

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"BVG передає Києву чотири вживані двоповерхові автобуси", – ідеться у повідомленні.

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За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, подаровані автобуси їздили Берліном 12 років. Перед відправленням в Україну їх перевірили у майстернях компанії.

Нагадаємо

З жовтня в автобусах Києва можна оплатити проїзд банківською карткою.