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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 37161 перегляди

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У Києві з’являться двоповерхові автобуси

У Києві з’являться двоповерхові автобуси

Київ • УНН

 • 1192580 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Німецька компанія Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) подарувала Києву чотири двоповерхові автобуси. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт компанії.

Цитата

"BVG передає Києву чотири вживані двоповерхові автобуси", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, подаровані автобуси їздили Берліном 12 років. Перед відправленням в Україну їх перевірили у майстернях компанії.

Нагадаємо

З жовтня в автобусах Києва можна оплатити проїзд банківською карткою.

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