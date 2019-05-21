В Киеве появился мурал с изображением Симона Петлюры

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 40079 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 61859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78693 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91911 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122745 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111544 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144631 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 92193 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 92647 просмотра
Актуальное
В Киеве появился мурал с изображением Симона Петлюры

В Киеве появился мурал с изображением Симона Петлюры

Киев  •  УНН

 • 39694 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Киеве появился мурал посвященный Главному атаману войск и флота УНР Симону Васильевичу Петлюре, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, 22 мая в 11:00 в Соломенском районе состоится открытие мурала с изображением Симона Петлюры.

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Напомним, что 22 мая 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения государственного и общественно-политического деятеля, председателя директории Украинской Народной Республики, Главного Атамана Войск и флота УНР Симона Петлюры, который стал одним из ведущих деятелей Украинской революции 1917-1921 годов.

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