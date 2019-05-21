В Киеве появился мурал с изображением Симона Петлюры

Как сообщили в пресс-службе КГГА, 22 мая в 11:00 в Соломенском районе состоится открытие мурала с изображением Симона Петлюры.

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Напомним, что 22 мая 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения государственного и общественно-политического деятеля, председателя директории Украинской Народной Республики, Главного Атамана Войск и флота УНР Симона Петлюры, который стал одним из ведущих деятелей Украинской революции 1917-1921 годов.