У Києві з'явився мурал із зображенням Симона Петлюри
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Києві з'явився мурал присвячений Головному отаману військ і флоту УНР Симону Васильовичу Петлюрі, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі КМДА, 22 травня об 11:00 у Солом’янському районі відбудеться відкриття муралу із зображенням Симона Петлюри.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Архів СЗР України розсекретив документи про вбивство Петлюри
Нагадаємо, що 22 травня 2019 року виповнюється 140 років від дня народження державного та громадсько-політичного діяча, голови директорії Української Народної Республіки, Головного Отамана Військ і Флоту УНР Симона Петлюри, який став одним із провідних діячів Української революції 1917-1921 років.