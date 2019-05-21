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У Києві з'явився мурал із зображенням Симона Петлюри

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Києві з'явився мурал присвячений Головному отаману військ і флоту УНР Симону Васильовичу Петлюрі, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі КМДА, 22 травня об 11:00 у Солом’янському районі відбудеться відкриття муралу із зображенням Симона Петлюри.

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Нагадаємо, що 22 травня 2019 року виповнюється 140 років від дня народження державного та громадсько-політичного діяча, голови директорії Української Народної Республіки, Головного Отамана Військ і Флоту УНР Симона Петлюри, який став одним із провідних діячів Української революції 1917-1921 років.

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