У Киеве появились улицы Бекешкиной и Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Депутаты Киевсовета сегодня на заседании переименовали еще 11 улиц. Так, в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.
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"Депутаты Киевсовета на сегодняшнем (9 ноября - ред.) заседании переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с россией и советским прошлым", - написал городской глава в Telegram.
Детали
В частности, новые названия получили:
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- бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского;
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- улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк;
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- улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского;
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- улица Ломоносова - улица Юлии Здановской;
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- улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова;
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- улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной;
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- улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша;
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- улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская;
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- улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая;
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- улица Вали Котика - улица Венская;
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- улица Ижевская - улица Ижкарская.
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В столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта.
Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.
Дополнение
В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по переименованию улиц, названия которых связаны с россией.