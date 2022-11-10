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У Киеве появились улицы Бекешкиной и Гандзюк

У Киеве появились улицы Бекешкиной и Гандзюк

Киев • УНН

 • 730577 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Депутаты Киевсовета сегодня на заседании переименовали еще 11 улиц. Так, в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

Цитата

"Депутаты Киевсовета на сегодняшнем (9 ноября - ред.) заседании переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с россией и советским прошлым", - написал городской глава в Telegram.

Детали

В частности, новые названия получили:

  • бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского;
  • улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк;
  • улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского;
  • улица Ломоносова - улица Юлии Здановской;
  • улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова;
  • улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной;
  • улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша;
  • улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская;
  • улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая;
  • улица Вали Котика - улица Венская;
  • улица Ижевская - улица Ижкарская.

В столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта.

Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.

Дополнение

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по переименованию улиц, названия которых связаны с россией.

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