У Києві з'явились вулиці Бекешкіної та Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Депутати Київради сьогодні на засіданні перейменували ще 11 вулиць. Так, у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша. Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Депутати Київради на сьогоднішньому (9 листопада -ред.) засіданні перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим", - написав міський голова в Telegram.
Деталі
Зокрема, нові назви отримали:
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- бульвар Праці - бульвар Івана Котляревського;
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- вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк;
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- вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського;
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- вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Здановської;
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- вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова;
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- вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної;
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- вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша;
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- вулиця Миколи Гастелло - вулиця Бусовогірська;
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- вулиця Маміна-Сибіряка - вулиця Вічова;
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- вулиця Валі Котика - вулиця Віденська;
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- вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.
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У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.
Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради.
Доповнення
У застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією.