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У Києві з'явились вулиці Бекешкіної та Гандзюк

У Києві з'явились вулиці Бекешкіної та Гандзюк

Київ • УНН

 • 730582 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Депутати Київради сьогодні на засіданні перейменували ще 11 вулиць. Так, у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша. Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує УНН.

Цитата

"Депутати Київради на сьогоднішньому (9 листопада -ред.) засіданні перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим", - написав міський голова в Telegram.

Деталі

Зокрема, нові назви отримали:

  • бульвар Праці - бульвар Івана Котляревського;
  • вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк;
  • вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського;
  • вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Здановської;
  • вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова;
  • вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної;
  • вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша;
  • вулиця Миколи Гастелло - вулиця Бусовогірська;
  • вулиця Маміна-Сибіряка - вулиця Вічова;
  • вулиця Валі Котика - вулиця Віденська;
  • вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.

У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.

Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради.

Доповнення

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією.

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