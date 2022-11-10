У Києві з'явились вулиці Бекешкіної та Гандзюк

Цитата



"Депутати Київради на сьогоднішньому (9 листопада -ред.) засіданні перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим", - написав міський голова в Telegram.



Деталі



Зокрема, нові назви отримали:





бульвар Праці - бульвар Івана Котляревського;



вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк;



вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського;



вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Здановської;



вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова;



вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної;



вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша;



вулиця Миколи Гастелло - вулиця Бусовогірська;



вулиця Маміна-Сибіряка - вулиця Вічова;



вулиця Валі Котика - вулиця Віденська;



вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.



У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.

Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради.

Доповнення

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією.