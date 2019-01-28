В Киеве растет количество туристов из Европы и Азии - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Большинство иностранных посетителей Киева приехали из Европы, на втором месте - граждане стран СНГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Управления туризма и промоций КГГА.
На третьем месте - граждане стран Азии и Ближнего Востока. Далее следуют туристы из Африки, Океании и Америки.
Общий объем туристов в течение 2018 года составил 1,93 млн человек.
По мнению Тараненко, такой рост обусловлен продвижением Киева, увеличением прямых рейсов в Киев, либерализацией визового вопроса и развитием событийного туризма.
Ранее УНН сообщал, что в в Украине определили максимальный туристический сбор.