У Києві зростає кількість туристів з Європи та Азії - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Більшість іноземних відвідувачів Києва приїхала з Європи, на другому місці – громадяни країн СНД. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Управління туризма і промоцій КМДА.
На третьому місці – громадяни країн Азії та Близького сходу. Далі йдуть туристи з Африки, Океанії та Америки.
Загальний об’єм туристів протягом 2018 року склав 1,93 млн осіб.
На переконання Тараненка, таке зростання обумовлено промоцією Києва, збільшенням прямих рейсів до Києва, лібералізацією візового питання і розвитком подієвого туризму.
Раніше УНН повідомляв, що у в Україні визначили максимальний туристичний збір.