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У Києві зростає кількість туристів з Європи та Азії - КМДА

У Києві зростає кількість туристів з Європи та Азії - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Більшість іноземних відвідувачів Києва приїхала з Європи, на другому місці – громадяни країн СНД. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Управління туризма і промоцій КМДА.

На третьому місці – громадяни країн Азії та Близького сходу. Далі йдуть туристи з Африки, Океанії та Америки.

Загальний об’єм туристів протягом 2018 року склав 1,93 млн осіб.

На переконання Тараненка, таке зростання обумовлено промоцією Києва, збільшенням прямих рейсів до Києва, лібералізацією візового питання і розвитком подієвого туризму.

Раніше УНН повідомляв, що у в Україні визначили максимальний туристичний збір

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