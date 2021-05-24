В Киеве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает УНН со ссылкой на ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава".
Детали
В столице за 20-ю неделю 2021 года зарегистрировано 8189 больных гриппом и ОРВИ, в том числе на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 63,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 276.
Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 3483 (рост на 55,1%), взрослых - 4706 человек (снижение на 5,5%).
Добавим
В структуре заболеваемости дети составляют 42,5%, а на предыдущей неделе - 31,1%. 46,1% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 63% - зарегистрировано 1604 случая.
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В медицинские учреждения за 20-ю неделю госпитализированы 553 человека, из них 50 - дети.