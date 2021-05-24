У Києві 125 нових хворих на коронавірус, померли ще шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 125 хворих на коронавірус. Померли 6 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата:
“125 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Усього за період пандемії в місті 5023 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні 204 276”, — повідомив Віталій Кличко.
Деталі
За минулу добу зокрема захворіли:
-
- 73 жінки віком від 20 до 86 років
-
- 48 чоловіків віком від 32 до 82 років
-
- 1 дівчинка віком 11 років та 3 хлопчики віком 7, 14 та 15 років
-
Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в районах: Шевченківському (58), Святошинському (21) та в Солом’янському (19).
При цьому за добу госпіталізовано 22 хворих на коронавірус, а ще 68 госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас минулої доби 1959 осіб у столиці подолали коронавірус (загалом 146 931).
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,183 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 травня, - 1,3 тисячі, традиційне зменшення кількості нових хворих на вихідних. Одужалих за добу у кілька разів більше, ніж захворілих.