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У Києві 125 нових хворих на коронавірус, померли ще шестеро людей

Київ • УНН

 • 13163 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 125 хворих на коронавірус. Померли 6 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У Києві 125 нових хворих на коронавірус, померли ще шестеро людей

Цитата:

“125 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Усього за період пандемії в місті 5023 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні 204 276”, — повідомив Віталій Кличко.

Деталі

За минулу добу зокрема захворіли:

  • 73 жінки віком від 20 до 86 років
  • 48 чоловіків віком від 32 до 82 років
  • 1 дівчинка віком 11 років та 3 хлопчики віком 7, 14 та 15 років

Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в районах: Шевченківському (58), Святошинському (21) та в Солом’янському (19).

При цьому за добу госпіталізовано 22 хворих на коронавірус, а ще 68 госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас минулої доби 1959 осіб у столиці подолали коронавірус (загалом 146 931).

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,183 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 травня, - 1,3 тисячі, традиційне зменшення кількості нових хворих на вихідних. Одужалих за добу у кілька разів більше, ніж захворілих.

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