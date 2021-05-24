У Києві 125 нових хворих на коронавірус, померли ще шестеро людей

Цитата:

“125 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Усього за період пандемії в місті 5023 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні 204 276”, — повідомив Віталій Кличко.

Деталі

За минулу добу зокрема захворіли:



73 жінки віком від 20 до 86 років



48 чоловіків віком від 32 до 82 років



1 дівчинка віком 11 років та 3 хлопчики віком 7, 14 та 15 років



Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в районах: Шевченківському (58), Святошинському (21) та в Солом’янському (19).

При цьому за добу госпіталізовано 22 хворих на коронавірус, а ще 68 госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас минулої доби 1959 осіб у столиці подолали коронавірус (загалом 146 931).

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,183 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 травня, - 1,3 тисячі, традиційне зменшення кількості нових хворих на вихідних. Одужалих за добу у кілька разів більше, ніж захворілих.