В Україні вже 2,183 млн випадків COVID-19, за добу - 1 334

"24 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 334 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 019 осіб;



летальних випадків – 68;



одужало – 6 999 осіб;



за добу протестовано: методом ПЛР – 8 684 особи, методом ІФА – 1 462 особи, експрес-тестами – 5 951 особа.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 183 855 осіб;



одужало – 1 957 560 осіб;



летальних випадків – 49 436;



проведено ПЛР-тестувань – 10 022 457.



Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 86 дітей та 21 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), місті Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Кількість випадків за добу у Києві та у областях:



місто Київ - 125



Вінницька - 39



Волинська - 67



Дніпропетровська - 190



Донецька - 42



Житомирська - 48



Закарпатська - 7



Запорізька - 54



Івано-Франківська - 35



Київська - 75



Кіровоградська - 4



Луганська - 13



Львівська - 41



Миколаївська - 151



Одеська - 29



Полтавська - 7



Рівненська - 46



Сумська - 33



Тернопільська - 55



Харківська - 101



Херсонська - 26



Хмельницька - 16



Черкаська - 69



Чернівецька - 35



Чернігівська - 26



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".