В Україні вже 2,183 млн випадків COVID-19, за добу - 1 334
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,183 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 травня, - 1,3 тисячі, традиційне зменшення кількості нових хворих на вихідних. Одужалих за добу у кілька разів більше, ніж захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"24 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 334 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 019 осіб;
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- летальних випадків – 68;
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- одужало – 6 999 осіб;
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- за добу протестовано: методом ПЛР – 8 684 особи, методом ІФА – 1 462 особи, експрес-тестами – 5 951 особа.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 183 855 осіб;
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- одужало – 1 957 560 осіб;
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- летальних випадків – 49 436;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 022 457.
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Деталі
Серед захворілих за минулу добу - 86 дітей та 21 медпрацівник.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), місті Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Кількість випадків за добу у Києві та у областях:
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- місто Київ - 125
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- Вінницька - 39
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- Волинська - 67
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- Дніпропетровська - 190
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- Донецька - 42
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- Житомирська - 48
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- Закарпатська - 7
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- Запорізька - 54
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- Івано-Франківська - 35
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- Київська - 75
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- Кіровоградська - 4
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- Луганська - 13
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- Львівська - 41
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- Миколаївська - 151
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- Одеська - 29
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- Полтавська - 7
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- Рівненська - 46
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- Сумська - 33
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- Тернопільська - 55
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- Харківська - 101
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- Херсонська - 26
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- Хмельницька - 16
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- Черкаська - 69
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- Чернівецька - 35
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- Чернігівська - 26
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".