В Украине уже 2,183 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 334

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,183 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 мая, - 1,3 тысячи, традиционное уменьшение количества новых больных на выходных. Выздоровевших за сутки в несколько раз больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.