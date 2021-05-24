В Украине уже 2,183 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 334
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,183 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 мая, - 1,3 тысячи, традиционное уменьшение количества новых больных на выходных. Выздоровевших за сутки в несколько раз больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"24 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1334 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1019 человек;
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- летальных исходов - 68;
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- выздоровели - 6999 человек;
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- за сутки протестировано: методом ПЦР - 8684 лица, методом ИФА - 1462 лица, экспресс-тестами - 5951 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 183 855 человек;
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- выздоровели - 1 957 560 человек;
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- летальных исходов - 49 436;
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- проведено ПЦР-тестов - 10 022 457.
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Детали
Среди заболевших за минувшие сутки - 86 детей и 21 медработник.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Количество случаев за сутки в Киеве и в областях:
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- Киев - 125
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- Винницкая - 39
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- Волынская - 67
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- Днепропетровская - 190
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- Донецкая - 42
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- Житомирская - 48
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- Закарпатская - 7
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- Запорожская - 54
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- Ивано-Франковская - 35
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- Киевская - 75
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- Кировоградская - 4
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- Луганская - 13
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- Львовская - 41
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- Николаевская - 151
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- Одесская - 29
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- Полтавская - 7
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- Ровенская - 46
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- Сумская - 33
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- Тернопольская - 55
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- Харьковская - 101
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- Херсонская - 26
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- Хмельницкая - 16
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- Черкасская - 69
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- Черновицкая - 35
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- Черниговская - 26
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".