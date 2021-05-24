В Киеве 125 новых больных коронавирусом, умерли еще шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 125 больных коронавирусом. Умерли 6 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"125 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в городе 5023 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня 204 276", - сообщил Виталий Кличко.
Детали
За минувшие сутки в частности заболели:
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- 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет
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- 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет
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- 1 девочка в возрасте 11 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 14 и 15 лет
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Больше всего случаев заболевания накануне обнаружили в районах: Шевченковском (58), Святошинском (21) и в Соломенском (19).
При этом за сутки госпитализированы 22 больных коронавирусом, а еще 68 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время за прошедшие сутки 1959 человек в столице преодолели коронавирус (всего 146 931).
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,183 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 мая, - 1,3 тысячи, традиционное уменьшение количества новых больных на выходных. Выздоровевших за сутки в несколько раз больше, чем заболевших.