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В Киеве 125 новых больных коронавирусом, умерли еще шесть человек

Киев • УНН

 • 13163 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 125 больных коронавирусом. Умерли 6 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В Киеве 125 новых больных коронавирусом, умерли еще шесть человек

Цитата:

"125 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в городе 5023 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня 204 276", - сообщил Виталий Кличко.

Детали

За минувшие сутки в частности заболели:

  • 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет
  • 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет
  • 1 девочка в возрасте 11 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 14 и 15 лет

Больше всего случаев заболевания накануне обнаружили в районах: Шевченковском (58), Святошинском (21) и в Соломенском (19).

При этом за сутки госпитализированы 22 больных коронавирусом, а еще 68 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время за прошедшие сутки 1959 человек в столице преодолели коронавирус (всего 146 931).

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,183 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 мая, - 1,3 тысячи, традиционное уменьшение количества новых больных на выходных. Выздоровевших за сутки в несколько раз больше, чем заболевших.

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