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У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ, передає УНН із посиланням на ДУ “Київський міський лабораторний центр МОЗ”.

У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

Деталі

У столиці за 20-й тиждень 2021 року зареєстровано 8189 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63,2%. Наразі показник захворюваності становить 276.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 13,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло — 3483 (зростання на 55,1%), дорослих — 4706 осіб (зниження на 5,5%).

Додамо

У структурі захворюваності діти становлять 42,5%, а на попередньому тижні — 31,1%. 46,1% — діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 63% — зареєстровано 1604 випадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві 125 нових хворих на коронавірус, померли ще шестеро людей

До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 553 особи, із них 50 — діти.

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