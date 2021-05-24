У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

Деталі

У столиці за 20-й тиждень 2021 року зареєстровано 8189 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63,2%. Наразі показник захворюваності становить 276.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 13,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло — 3483 (зростання на 55,1%), дорослих — 4706 осіб (зниження на 5,5%).

Додамо

У структурі захворюваності діти становлять 42,5%, а на попередньому тижні — 31,1%. 46,1% — діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 63% — зареєстровано 1604 випадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві 125 нових хворих на коронавірус, померли ще шестеро людей

До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 553 особи, із них 50 — діти.