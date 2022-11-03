В Киеве выросло количество летальных исходов на дороге среди пешеходов на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные патрульной полиции Киева, в столице на 25% участились летальные случаи в ДТП, передает УНН.
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“Пампомните, что на ДТП выезжают не только полицейские, но и медики центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которые ежедневно испытывают дополнительную нагрузку в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому каждый из вас может хотя бы помочь и не добавлять врачам «экстренки» и работникам других служб излишней работы”, — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, как себя нужно одеваться и как вести себя в темное время суток Каждый пешеход может принять меры, чтобы быть более заметным в темноте, а следовательно, сохранить свои здоровье и жизнь. Для этого нужно:
– отдавать предпочтение светлой (яркой) одежде;
– обязательно использовать светоотражающие элементы — фликеры (они увеличивают видимость пешехода в несколько раз); вешать их на сумки, рюкзаки, одежду (желательно – на высоте бедра);
– быть очень внимательными на дороге, всегда убеждаться в безопасности своих действий;
– переходить проезжую часть в установленных местах, подсвечивать дорогу фонариком; прежде чем идти, убедиться, что водитель вас увидел;
– пользоваться тротуарами, где это возможно;
– научить детей безопасному поведению на дороге, сопровождать их и внимательно следить, чтобы они не выбегали на проезжую часть.