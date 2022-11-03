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У Києві зросла кількість летальних випадків на дорозі серед пішоходів на 25%

У Києві зросла кількість летальних випадків на дорозі серед пішоходів на 25%

Київ • УНН

 • 283511 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство охорони здоровʼя, посилаючись на дані патрульної поліції Києва, у столиця на 25 % почастішали летальні випадки під час ДТП, передає УНН.

Цитата

“Пам’ятайте, що на ДТП виїжджають не лише поліцейські, а й медики центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які щодня зазнають додаткового навантаження в умовах повномасштабного вторгнення. Тож кожен із вас може хоча б допомогти і не додавати лікарям «екстренки» та працівникам інших служб зайвої роботи”, — йдеться у повідомленні.

В міністерстві нагадали, як себе потрібно одягатися та як поводити себе у темну пору доби Кожен пішохід може вжити заходів, аби бути більш помітним у темряві, а отже, зберегти свої здоров’я та життя. Для цього потрібно:

- надавати перевагу світлому (яскравому) одягу;
- обов’язково використовувати світловідбивні елементи — флікери (вони збільшують видимість пішохода в кілька разів); вішати їх на сумки, рюкзаки, одяг (бажано – на висоті стегна);
- бути дуже уважними на дорозі, завжди переконуватися в безпеці своїх дій;
- переходити проїжджу частину у встановлених місцях, підсвічувати дорогу ліхтариком; перш ніж іти, переконатися, що водій вас побачив;
- користуватися хідниками, де це можливо;
- навчити дітей безпечній поведінці на дорозі, супроводжувати їх та уважно стежити, щоби вони не вибігали на проїжджу частину.

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