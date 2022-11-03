У Києві зросла кількість летальних випадків на дорозі серед пішоходів на 25%

Цитата

“Пам’ятайте, що на ДТП виїжджають не лише поліцейські, а й медики центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які щодня зазнають додаткового навантаження в умовах повномасштабного вторгнення. Тож кожен із вас може хоча б допомогти і не додавати лікарям «екстренки» та працівникам інших служб зайвої роботи”, — йдеться у повідомленні.

В міністерстві нагадали, як себе потрібно одягатися та як поводити себе у темну пору доби Кожен пішохід може вжити заходів, аби бути більш помітним у темряві, а отже, зберегти свої здоров’я та життя. Для цього потрібно:

- надавати перевагу світлому (яскравому) одягу;

- обов’язково використовувати світловідбивні елементи — флікери (вони збільшують видимість пішохода в кілька разів); вішати їх на сумки, рюкзаки, одяг (бажано – на висоті стегна);

- бути дуже уважними на дорозі, завжди переконуватися в безпеці своїх дій;

- переходити проїжджу частину у встановлених місцях, підсвічувати дорогу ліхтариком; перш ніж іти, переконатися, що водій вас побачив;

- користуватися хідниками, де це можливо;

- навчити дітей безпечній поведінці на дорозі, супроводжувати їх та уважно стежити, щоби вони не вибігали на проїжджу частину.