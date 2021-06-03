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В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение

Киев • УНН

 • 19740 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. По состоянию на 8:20 четверга, 3 июня, в некоторых районах столицы образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение

Детали

Так, на правом берегу пробки есть на проспектах Победы, Степана Бандеры, Лобановского и Голосеевском.

Кроме того, на центральных улицах Киева, а именно: Набережно-Крещатицкой, Большой Васильковской, а также на Владимирском спуске заметно осложнено движение.

Также движение затруднено на улицах Сечевых Стрельцов, Вадима Гетьмана, Щусева, Павла Скоропадского, Юрия Ильенко и на Набережном шоссе.

Тем временем, на левом берегу пробки образовались на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Освободителей, Соборности, и Дарницком шоссе.

Пробки также есть на улицах Миропольской и Братиславской.

Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.

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