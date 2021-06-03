У Києві зранку утворилися затори: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Станом на 8:20 четверга, 3 червня, у деяких районах столиці утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, на правому березі затори є на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Лобановського і Голосіївському.
Окрім того, на центральних вулицях Києва, а саме: Набережно-Хрещатицькій, Великій Васильківській, а також на Володимирському узвозі помітно ускладнений рух.
Також рух ускладнений на вулицях Січових Стрільців, Вадима Гетьмана, Щусєва, Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка і на Набережному шосе.
Тим часом, на лівому березі затори утворилися на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Визволителів, Соборності і Дарницькому шосе.
Затори також є на вулицях Миропольській і Братиславській.
Рух на всіх мостах, а саме - Північному, Південному, Патона, Метро і Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.
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