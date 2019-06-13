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В Киеве нашли схрон боеприпасов и взрывчатки

Киев • УНН

 • 14686 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Голосеевском районе столицы правоохранители обнаружили схрон боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

В Киеве нашли схрон боеприпасов и взрывчатки

Два пакета с боеприпасами и взрывчаткой были спрятаны на Лысой горе. Схрон обнаружили детективы и участковые офицеры Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве во время обследования территории. На месте находки работали эксперты-взрывотехники, а следователи задокументировали событие.

"Всего изъято 53 предмета, внешне похожих на боеприпасы и взрывчатку: противопехотная мина, пять тротиловых шашек разного веса, 100 грамм пластида, два взрывателя, десять запалов к различным гранат, восемь корпусов гранат, шестнадцать патронов калибра 9 мм, два электродетонатора и восемь капсюль-детонаторов. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания лица или лиц, причастных к совершению данного преступления.

Как сообщал УНН, в Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов российского производства .

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