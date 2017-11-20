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В Киеве злоумышленники по почте сбывали спрятанные в конфетах наркотики

В Киеве злоумышленники по почте сбывали спрятанные в конфетах наркотики

Киев  •  УНН

 • 13866 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В столице разоблачили организатора и участников преступной группы, которые наладили сбыт наркотиков, спрятанных в конфетах, по почте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

Правоохранители разоблачили в Киеве 39-летнего злоумышленника, который вместе с сообщниками наладил перевозку и сбыт по почте наркотических средств, спрятанных в конфетах.

Во время длительной спецоперации было установлено, что ранее судимый, в том числе за преступления, связанные с оборотом наркотических средств, житель Киевской области организовал преступную схему распространения каннабиса и психотропного вещества амфетамин.

"Мужчина договорился о поставках в столицу путем незаконной пересылки через почтовые отделения каннабиса и амфетамина с двумя жителями другой области, в том числе фермером, который на собственных земельных участках незаконно выращивал коноплю, пряча между растениями", - рассказали в прокуратуре.

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Злоумышленник арендовал квартиру, где его родственники занимались расфасовкой наркотиков, и подобрал нескольких дилеров, непосредственно занимались их сбытом.

В субботу 18 ноября организатора наркобизнеса задержали непосредственно после получения в киевском почтовом отделении очередной посылки с наркотическим средством, спрятанным в конфеты. При осмотре у него обнаружили почти 40 пакетиков с каннабисом и амфетамином.

В воскресенье 19 ноября правоохранители задержали двух его сообщников, а также злоумышленника, который сбывал наркотические и психотропные вещества наркозависимым лицам.

Во время следственных действий по месту жительства фигурантов изъято значительное количество наркотического вещества каннабис в стеклянных банках общим объемом 7,5 литров и около 200 г амфетамина.

Кроме того, задокументирован факт пересылки из Запорожской области посылок с каннабисом общей массой более 1,8 кг, а также дальнейшей пересылки наркотического средства в Винницкую область.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.307 УК Украины, продолжается. Проводятся химические экспертизы и решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрание злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, правоохранители во время масштабных обысков в Закарпатской области у предполагаемого организатора "частной границы" обнаружили оружие и боеприпасы, а у одного из соучастников группы около 2 кг наркотических средств.

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